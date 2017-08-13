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Сын Мадуро ответил на угрозы Трампа
Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро пригрозил взять Белый дом с оружием, если президент США Дональд Трамп решится на военное вмешательство в дела страны, сообщает Politico.
«Если США замарают родину, винтовки прибудут в Нью-Йорк и возьмут Белый дом», — сказал 27-летний Николас Мадуро Гуэрра. Напомним, что Белый дом (англ. the White House) — официальная резиденция президента США, расположен в Вашингтоне.
Трамп в пятницу заявил, что не исключает, что США рассмотрят «военный вариант» воздействия на Венесуэлу, где все время нарушаются права человека.
Выступая перед журналистами после беседы с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и послом США в ООН Никки Хейли, Трамп сказал, что у него есть «много вариантов» для Венесуэлы, «включая возможную военную операцию, если это необходимо», добавив, что жители этой страны «страдают и умирают».
Белый дом позже осудил режим Мадуро за нарушения прав человека в заявлении, опубликованном в пятницу вечером, в котором говорится, что венесуэльский лидер отказался прислушаться к призывам американской администрации о свободных и справедливых выборах и вместо этого выбрал путь диктатуры.
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