Сын Мадуро ответил на угрозы Трампа

«Если США замарают родину, винтовки прибудут в Нью-Йорк и возьмут Белый дом», — сказал 27-летний Николас Мадуро Гуэрра. Напомним, что Белый дом (англ. the White House ) — официальная резиденция президента США, расположен в Вашингтоне.

Трамп в пятницу заявил, что не исключает, что США рассмотрят «военный вариант» воздействия на Венесуэлу, где все время нарушаются права человека.

Выступая перед журналистами после беседы с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и послом США в ООН Никки Хейли , Трамп сказал, что у него есть «много вариантов» для Венесуэлы, «включая возможную военную операцию, если это необходимо», добавив, что жители этой страны «страдают и умирают».

Белый дом позже осудил режим Мадуро за нарушения прав человека в заявлении, опубликованном в пятницу вечером, в котором говорится, что венесуэльский лидер отказался прислушаться к призывам американской администрации о свободных и справедливых выборах и вместо этого выбрал путь диктатуры.