Глава МВД Грузии попросил пранкеров не высылать Саакашвили из Украины

Пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли главу МВД Грузии Георгия Мгебришвили. Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что пранкеры во время звонка грузинскому министру представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым.



«Он отдыхал в Батуми и был в подвыпившем состоянии. Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — пояснил Лексус сайту kp.ru.



От имени главы украинского МВД Вован и Лексус заявили, что Михаил Саакашвили возвращается на Украину, и Киев готов передать властям Грузии бывшего губернатора Одесской области.



«Этот человек нам здесь на *** не нужен. Он авантюрами занимается и больше ничем!» — цитирует пранкер слова грузинского министра. По словам Столярова, пранкеры уточнили о Мгебришвили, нужно ли вообще передавать Грузии бывшего президента. «Если возможно, не высылайте. Пусть будет бомжом!» — процитировал Столяров слова руководителя грузинского министерства.





По словам Лексуса, Георгий Мгебришвили посоветовался с премьером Грузии Георгием Квирикашвили , который попросил не высылать им Саакашвили.

Алексей Столяров рассказал, что общение пранкеров с бывшим губернатором Одесской области длилось порядка полугода. За это время Вован и Лексус передавали ему якобы «информацию для внутреннего пользования», которую, по словам Лексуса, Саакашвили несколько раз говорил на пресс-конференциях.





«Что касается контактов с самим Саакашвили, то за полгода общения мы даже «сливали» ему некоторые «инсайды», которые он потом озвучивал на пресс-конференциях. Насчёт гражданства попали в точку: вскоре он его действительно лишился, хотя в этом случае мы и не старались. Когда же мы предложили ему заключить с властями Киева компромиссный договор наподобие того, какой был у Порошенко с Коломойским и другими конкурентами с прописанными условиями, он послал нас», — рассказал Столяров.

Как разыграли Саакашвили





В субботу, 12 августа, пранкеры Вован и Лексус сообщили, что разыграли бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Они позвонили лишённому гражданства политику от имени заместителя главы администрации президента Петра Порошенко. Тогда Саакашвили пообещал, что его политическим оппонентам «мало не покажется».

В беседе с RT Лексус рассказал, что молодые люди смогли выйти на связь с Саакашвили под видом заместителя главы администрации президента Украины Петра Порошенко. В разговоре с пранкерами бывший глава Одесской области заверил их, что предпримет активные действия против своих политических оппонентов.



«Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать всё по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется. Это он ещё не знает, с кем имел дело. Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой?! У меня много энергии, много связей, большое имя. Всё это я буду использовать для конкретных, определённых целей против этих олигархических типажей», — заявил Саакашвили.



Столяров напомнил, что Михаил Саакашвили уже во второй раз стал жертвой розыгрыша российских пранкеров. Предыдущий разговор Столяров и Кузнецов вели от лица министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. При этом Саакашвили, по словам Лексуса, не понял, что его снова разыгрывают.



«Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это всё равно было нелегко. В доверие мы втёрлись через его окружение. А потом и до самого Миши добрались», — добавил пранкер.



«За Саакашвили вступятся те политические силы»





Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT не исключил, что бывший президент Грузии может определённую долю поддержки в грузинском обществе.

«Думаю, что МВД Грузии не лукавило. Если Саакашвили окажется на своей этнической родине, ему придётся испытать много негативных чувств, но и МВД, и всей элите Грузии тоже будет много головной боли и хлопот. В данной ситуации Саакашвили — фигура политическая, медийная, достаточно раскрученная, поэтому из него наверняка попытаются сделать жертву. В результате этого Саакашвили получил бы ещё большую медийную известность, ореол мученика и, вероятно, даже какую-то поддержку в грузинском обществе, которое уже начало забывать о войне 2008 года, инициированной именно Саакашвили», — сказал он.



Вероятность того, что по возвращении в Грузию Саакашвили окажется за решёткой, мала, уверен Безпалько: по его словам, есть политические силы, которые вряд ли этого допустя.



«За него наверняка вступятся те политические силы, которые его использовали. Безусловно, представители англосаксонской элиты его не считают равным себе, но как человека полезного и, возможно, в какой-то степени ещё необходимого, его могут сохранить от тюремного заключения. Думаю, в данной ситуации Саакашвили избежал бы заключения, но стал бы центром скандала», — заключил эксперт.



Конфликт Саакашвили и Авакова



Отметим, что у Авакова, от имени которого и произошёл розыгрыш, и Саакашвили были очень напряжённые отношения. Пиком противостояния стал конфликт между главой МВД Украины и тогда ещё губернатором Одесской области, который произошёл в конце 2015 года.



Саакашвили в ходе министерской встречи с президентом Петром Порошенко заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков контролирует неформальные вооружённые формирования и финансирует их из коррупционных доходов. Эти слова прозвучали после того, как Аваков выплеснул стакан воды в лицо Саакашвили и потребовал «убраться из его страны», на что экс-президент Грузии заявил, что он украинец.





Комментируя конфликт между тогдашним губернатором Одесской области и Аваковм, член Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что причинй этого противостояния была борьба за использование серых схем между некоторыми политическими группами.

«То, что делает Саакашвили, — это попытка удалить уже явно испортившийся продукт и доказать в первую очередь американским спонсорам нынешних украинских властей, что Саакашвили — главный претендент на эту должность, который будет целиком и полностью соответствовать тому, что американцы хотели бы видеть на Украине», — отмечает Брутер.



Человек без гражданства





11 августа заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что лишённый украинского гражданства Михаил Саакашвили может попасть на территорию страны только после оформления визы.

«Пропуск Саакашвили (сейчас лицо без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) на Украину возможен только после оформления визы», — пояснил украинский чиновник.



По словам Енина, «любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают 100%-ные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы, — к уголовной ответственности».