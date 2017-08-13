Главные события у вас в почте
В Донбассе нашли тело пропавшего полковника Нацгвардии
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Тело полковника Национальной гвардии Украины Александра Бойко, пропавшего без вести который во время выполнения боевого задания, нашли в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.
«После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк», — написал Шевченко в своем Twitter.
Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня у бою під #Попасна полковника спецназ @NatsGvardiya Олександра Бойка доправлено у Сєвєродонецьк pic.twitter.com/WpQY2VTuiM— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 12 августа 2017 г.
В июне СМИ сообщили, что Бойко пропал в зоне проведения антитеррористической операции. Позже стало известно, что после боевого столкновения группа отряда спецназ «Вега» Национальной гвардии оставила тело своего командира. Бойцы доложили о гибели Бойко, но тело не было обнаружено. Супруга 35-летнего командира разведки, Светлана Бойко заявила, что ее мужа оставили на поле боя тяжело раненным.
Оставить комментарий