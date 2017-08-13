Через черный ход: зачем на самом деле США строят центр ВМС на Украине

Истинные цели присутствия на майдане Незалежности в Киеве американских политиков и общественных деятелей для большинства простых людей раскрылись не сразу.

Стремления Украины быть частью НАТО в оппозиционных политических кругах страны стали озвучивать еще до свержения законного президента и захвата власти. Однако возврат Крыма в состав России в этом отношении спутал планы не только украинским политикам, но и зарубежным военным, которые находились в полной готовности к размещению на территории страны.

По германскому сценарию

По странному стечению обстоятельств, идеальной демонстрацией поддержки и единения с «цивилизованным миром» власти Украины после государственного переворота считали не уровень жизни собственного населения, не способность украинских продуктов конкурировать на мировых рынках, а присутствие зарубежных военных на постоянной основе. Однако задолго до того, как киевские правительственные объекты были самовольно заняты вооруженными людьми, к размещению зарубежных войск на территории страны, де-факто, все было готово.

Истинные цели присутствия на майдане Незалежности в Киеве американских политиков и общественных деятелей для большинства простых людей раскрылись несколько позднее. Военные специалисты отмечают, что от возможности иметь собственный ПМТО — пункт материально-технического обеспечения или полностью функционирующую военно-морскую базу, да еще и с официального согласия властей страны, США и НАТО не отказались бы даже под угрозой жесткой конфронтации с Москвой.

Вера в правильность собственных решений была сильна — нужные люди свергли законного президента, а значит вопрос с юридическим статусом о пребывании Черноморского флота и «приглашения» на его место ВМС стран НАТО был практически решенным. Однако тут случилось непоправимое — Крым, внезапно для «революционеров» и их покровителей, вернулся в состав России.

Важным доказательством обсуждения вопроса присутствия кораблей НАТО в Крыму является размещенный на сайте госзакупок США тендер, предусматривающий, помимо прочего, масштабные строительные работы по обновлению около-портовой инфраструктуры Севастополя. Важное пояснение относительной слепой веры в эффективность киевской «революции» объяснялось и датой размещения госзаказа. Документ был опубликован на портале Federal Business Opportunities 5 сентября 2013, а крайний срок приема был обозначен октябрем того же года.

На 124 страницах инженерно-строительное командование ВМС США подробно описало перечень работ по адаптации нескольких объектов военной и гражданской инфраструктуры под западные стандарты. Однако по мнению экспертов, вложениями в пару тройку зданий американские военные могли не ограничиться. Следом за временным ПМТО стран НАТО в Севастополе мог появиться и оперативный центр НАТО, и полноценная военно-морская база. Главных бенефециаров такой расклад вполне устраивал, ведь Соединенные Штаты получали возможность разместить эсминцы УРО с крылатыми ракетами «Томагавк» в точке, от которой до Москвы всего 1200 с небольшим километров по прямой.

К успеху шли

Однако стремительно ускользнувший сквозь пальцы «участников сделки» Крым похоронил под собой планы на все дальнейшее сотрудничество правительства Украины и НАТО. Кстати, скандальный тендер на обновление инфраструктуры для военнослужащих НАТО, размещенный задолго до ключевых событий, был аннулирован в апреле 2014 года — спустя месяц после проведения референдума о вхождении Крыма в состав России. Верить в этом случае можно во что угодно — в слова американских политиков о непричастности к государственному перевороту на Украине и многое другое, но подобное совпадение игнорировать уже нельзя.

Срыв операции подобных масштабов для МО США, Госдепа , разведслужб и профильных ведомств, ответственных за контакты с Украиной, наверняка «аукнулся» чередой громких отставок. Мощный геополитический проигрыш не удалось компенсировать даже последующим военным сотрудничеством с ВСУ — никакие учения на Яворовском полигоне с сотней морпехов не могли компенсировать неудачу стратегического масштаба.

Через черный ход

Однако присутствовать в акватории Черного моря американские военные хотят любой ценой. Именно для этих целей на территории Очаковской базы ВМСУ началось строительство специального оперативного центра. По словам лейтенанта ВМС США Джейсон Макги, ответственного за строительство центра, создание центра позволит улучшить уровень двустороннего взаимодействия между Украиной и США.

«Американская база в Очакове — это своеобразная " ответка" за Крым. Почему долго тянули с ее созданием? Просто нужно было обойти украинский закон о невозможности размещения иностранных военных баз. Обошли. Формально объект будет использоваться для обеспечения совместных учений. Но это формально.», — пояснил в интервью телеканалу «Звезда» директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов

По мнению экспертов, на территории центра помимо «учебных» мероприятий по американским стандартам могут проходить подготовку военнослужащие 73-го морского центра специальных операций, в задачи которых входят, в том числе, диверсионные операции на море. Один из тренировочных объектов морского спецназа ВМСУ, к слову, расположен в непосредственной близости от строящегося оперативного центра ВМС США.

«Важнее всего в истории строительства оперативного центра то, что этим американцы, скорее всего, не ограничатся. Так же стоит понимать, что ими создан прецедент. Они не смогли притащить Украину в НАТО и выгнать Черноморский флот из Севастополя, так они решили зайти с другой стороны», — пояснил политолог Дмитрий Родионов.

Прецедент со строительством оперативного центра ВМС США, однако, не вселяет ужаса в экспертов. По мнению отставных офицеров ВМФ России, для реального противодействия Черноморскому флоту в России «центра управления моторными лодками» американским инструкторам и украинским военным будет недостаточно.