Украинский журналист заявил, что Киев получает летальное оружие из США



Украина закупает американское летальное оружие через частные компании. Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Бутусов отметил, что в рамках первой партии ВСУ и Нацгвардия получили снайперские винтовки калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107. По словам журналиста, на днях на вооружение украинских военных поступили также 100 ручных гранатометов PSRL-1, закупленных в апреле 2017 года у американской компании AirTronic USA.



Журналист считает, что сами по себе эти поставки являются " символическими". По его мнению, американские контролирующие органы зафиксировали сделку, однако не стали ей препятствовать.



" Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи" , — написал Бутусов.





Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

