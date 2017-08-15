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Украинский журналист заявил, что Киев получает летальное оружие из США
Фото: Flickr / Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький
Украина закупает американское летальное оружие через частные компании. Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Бутусов отметил, что в рамках первой партии ВСУ и Нацгвардия получили снайперские винтовки калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107. По словам журналиста, на днях на вооружение украинских военных поступили также 100 ручных гранатометов PSRL-1, закупленных в апреле 2017 года у американской компании AirTronic USA.
Журналист считает, что сами по себе эти поставки являются " символическими". По его мнению, американские контролирующие органы зафиксировали сделку, однако не стали ей препятствовать.
" Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи" , — написал Бутусов.
Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.
В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе бойцам ВСУ.
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