Наезд автомобиля на людей в Шарлотсвилле квалифицировали как умышленное убийство

Об этом сообщил в Twitter телеканал NBC29, ссылаясь на окружного прокурора.

В субботу, 12 августа, автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре Шарлотсвилла. По данным правоохранителей, один человек погиб, еще 19 ранены. Водителя автомобиля задержали, передает РИА Новости