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Наезд автомобиля на людей в Шарлотсвилле квалифицировали как умышленное убийство
Фото: EPA
Об этом сообщил в Twitter телеканал NBC29, ссылаясь на окружного прокурора.
В субботу, 12 августа, автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре Шарлотсвилла. По данным правоохранителей, один человек погиб, еще 19 ранены. Водителя автомобиля задержали, передает РИА Новости.
Сторонники ультраправых выступили против планов властей города убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу Роберту Ли, возглавлявшему Армию конфедератов в годы Гражданской войны. В пятницу, 11 августа, ультраправые провели факельное шествие по городу. Тогда же начались первые столкновения участников акции с их противниками. Всего в Шарлотсвилл, по разным оценкам, приехали от 2 до 6 тысяч ультраправых (в том числе члены «Ку-клукс-клана» и неонацистских организаций").
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