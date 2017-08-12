Глава МВД Грузии нецензурно отказался от Саакашвили в беседе с пранкерами

«Он отдыхал в Батуми и был в подвыпившем состоянии. Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым . Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — отметил пранкер.

Мгебришвили в ответ заявил, что «этот человек нам здесь на *** не нужен». Однако позже министр все же решил посоветоваться с главой правительства страны Георгием Квирикашвили . «И тот просил нам передать следующее: „Если возможно, не высылайте нам этого засранца. Пусть будет бомжом!“» — сообщил Столяров.

Ранее 12 августа стало известно о разговоре Вована и Лексуса с Саакашвили. Политик, считавший, что беседует с заместителем главы администрации президента Украины Петра Порошенко , поставил киевским властям ультиматум: либо ему возвращают отобранное украинское гражданство, либо «им мало не покажется».

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В момент принятия этого решения бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили с мая 2015-го по ноябрь 2016-го был губернатором Одесской области и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента Украины. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии. Политика лишили гражданства страны и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.