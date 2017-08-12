Румынский хакер обвинил Госдеп, ЦРУ и АНБ в кибератаках в США

Румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer заявил, что кибератаками в ходе предвыборной кампании в США руководили сами американские власти. Как заявил Лазар в интерью телеканалу Fox News , за хакером Guccifer 2.0, предположительно взломавшим серверы Национального комитета Демократической партии , стояли не российские спецслужбы, как это принято считать в США.

Как заявил румынский хакер, такие выводы он сделал на основе своего богатого опыта и при этом не отрицает, что в прошлом взламывал компьютеры сотен американцев, включая помощника Хиллари Клинтон Сидни Блюменталя, бывшего госсекретаря Колина Пауэлла и членов семьи Бушей.

Как заявил Лазар при взломе он использовал российские прокси «из-за их скорости».

Отметим, в США продолжаются обсуждения вокруг «вмешательства» России в выборы главы североамериканского государства. При этом каких-либо доказательств подобных утверждений до сих пор не представлено.

При этом Трамп и его окружение делают неоднозначные заявления относительно того, считают ли Москву причастной к кибератакам.

Россия неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, в свою очередь, что почти треть всех кибератак на Россию идет из США.