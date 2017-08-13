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Он напуган и растерян: эксперт прокомментировал реакцию Саакашвили на розыгрыш
Фото: ren.tv
Саакашвили напуган и растерян. Именно такими чувствами объясняет агрессивную реакцию на звонок из " администрации Порошенко" политолог Сергей Темченко. Его мнение приводит портал " Политика сегодня".
Как считает политолог, экс-губернатор Одесской области испытывает исключительно негативные и тревожные чувства и эмоции. Он остался, фактически, без дома, вынужден скитаться по миру и агрессия и угрозы в адрес администрации президента, лишившего его гражданства, вполне предсказуема, очевидна и понятна.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Михаилу Саакашвили и общались с ним от имени представителей администрации президента Украины Петра Порошенко.
В беседе с пранкерами Саакашвили заявил, что использует все свои связи и властям Украины " мало не покажется" , пригрозил " делать все по полной программе".
Президент Украины Петр Порошенко в июле подписал указ о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. Объясняется данная карательная мера тем, что при получении гражданства Саакашвили указал неверную информацию в ряде документов.
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