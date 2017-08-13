Он напуган и растерян: эксперт прокомментировал реакцию Саакашвили на розыгрыш



Саакашвили напуган и растерян. Именно такими чувствами объясняет агрессивную реакцию на звонок из " администрации Порошенко " политолог Сергей Темченко. Его мнение приводит портал " Политика сегодня".



Как считает политолог, экс-губернатор Одесской области испытывает исключительно негативные и тревожные чувства и эмоции. Он остался, фактически, без дома, вынужден скитаться по миру и агрессия и угрозы в адрес администрации президента , лишившего его гражданства, вполне предсказуема, очевидна и понятна.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Михаилу Саакашвили и общались с ним от имени представителей администрации президента Украины Петра Порошенко.



В беседе с пранкерами Саакашвили заявил, что использует все свои связи и властям Украины " мало не покажется" , пригрозил " делать все по полной программе".



Президент Украины Петр Порошенко в июле подписал указ о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. Объясняется данная карательная мера тем, что при получении гражданства Саакашвили указал неверную информацию в ряде документов.

