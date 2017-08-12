На Украине перегрелись железные дороги

ПАО «Укрзализныця» предупредило пассажиров о том, что в движении поездов возможны задержки, которые возникают из-за перегрева железнодорожных путей при высоких температурах воздуха. Об этом сообщается на сайте украинской госкомпании.

«Ввиду аномальной жары возможен дискомфорт во время путешествия. Предупреждаем о возможных задержках пассажирских поездов из-за применения ограничений скорости в связи с перегревом путей. С начала августа было около 350 таких ограничений», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что большинство вагонов поездов не оборудованы системами кондиционирования воздуха.

«Железнодорожники понимают, что путешествие в плацкарте, не оборудованных кондиционером, менее комфортно, но она имеет и соответствующую стоимость», — говорится в заявлении.