Несмотря на все выводы следствия, которое постановило, что в крушении самолёта с польским президентом Лехом Качиньским на борту были виноваты пилот, оборудование и плохая видимость, его брат Ярослав Качиньский по-прежнему обвиняет во всём Россию, пишет The Washington Times . Издание отмечает, что Польша исторически была не в ладах с Россией, и десятилетия, проведённые за железным занавесом, ничуть не развеяли страхи поляков.

Однако автор статьи обращает внимание, что Польша сейчас не только нападает на своего восточного соседа, но и противостоит Европейскому союзу по таким вопросам, как приграничный контроль, иммиграция и верховенство права. Поэтому лучшими друзьями Польши теперь стали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правительство Чехии, которые также восстают против «тирании Евросоюза».

По словам автора статьи, Восточная Европа сейчас на подъёме. «В то время как империалистическая Россия снова пытается распространять своё влияние в регионе, на поверхность всплывают старые обиды и вендетта», — пишет The Washington Times. «В будущем мир ещё услышит об этом регионе», — делает вывод автор статьи.