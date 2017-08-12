Главком ВКС: военные летчики РФ вернут порядок в Сирию

Главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев заявил, что российские военные летчики наведут в Сирии конституционный порядок. Об этом Герой России рассказална встрече с журналистами.

"Благодаря Воздушно-космическим силам России там будет наведен порядок", — сообщил Бондарев, находясь в подмосковном парке «Патриот» во время празднований дня ВКС, добавив, что «международному бандитизму будет сломан хребет».

Также командующий подчеркнул, что сейчас увеличивается число молодых людей, желающих поступить в лётные училища.

"Только в этом году в наших учебных заведениях приступили к обучению почти пять тысяч курсантов первого курса", — рассказал Виктор Бондарев.

Напомним, Российская приступила к выполнению военной операции в Сирийской арабской республике 30 сентября 2015 года. В принимают задействованы самолеты Воздушно-космических сил РФ, дальней авиации, корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота.

В период с начала операции и до 10 января текущего года российская авиация выполнила почти 20 тысяч боевых вылетов и нанесла более 71 тысячи ударов по инфраструктуре членов террористических формирований, сообщал начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов