ДНР обратилась в ООН из-за угроз СБУ родственникам ополченцев



Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обратились в ООН в связи с угрозами от Службы безопасности Украины , которые поступают родственникам ополченцев, проживающим на подконтрольной Киеву территории, сообщили в субботу журналистам в аппарате омбудсмена ДНР.

" С целью воздействия на военнослужащих республики, на их родственников, проживающих на территории, временно подконтрольной властям Украины, неоднократно оказывалось морально-психологическое давление, и поступали угрозы незаконного уголовного преследования со стороны представителей Службы безопасности Украины" , — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.



По его словам, в аппарат обратились двое ополченцев ДНР, которые столкнулись с такой проблемой, с просьбой оказать правовую защиту и содействие в обращении к международным организациям.



" На основании поступивших заявлений сотрудниками аппарата были направлены официальные письма представителям ООН по правам человека" , — добавили в аппарате омбудсмена ДНР.