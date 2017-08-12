Пранкер Лексус рассказал, как удалось вывести Михаила Саакашвили на разговор



Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в разговоре с RT раскрыл некоторые подробности разговора с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили . По его словам, потребовалось порядка полугода, чтобы вывести Саакашвили на откровенную беседу.



«Сегодня будет полная версия вечером выложена, поэтому я пока не могу всё раскрывать. Но там, во-первых, будет его отношение к Марии Гайдар (В 2016 году заместитель председателя Одесской областной государственной администрации. — RT). Сам «развод» длился на протяжении полугода, и Саакашвили безоговорочно нам доверял. И мы предупреждали, что его лишат гражданства. Это в конечном итоге с ним и случилось. Мы даже не предполагали, что это произойдет, но мы как будто предсказали это ему. Поэтому все его ожидания были основаны на наших предсказаниях», — рассказал он.



Столяров напомнил, что это второй раз, когда они с Владимиром Кузнецовым (Вованом) разыгрывают Саакашвили. В предыдущем разговоре пранкеры общались с ним от лица министра внутренних дел Украины Арсена Авакова . При этом Саакашвили не распознал, что его разыгрывают в очередной раз.

«Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это всё равно было нелегко. В доверие мы втёрлись через его окружение. А потом и до самого Миши добрались», — добавил пранкер.



Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишённого украинского гражданства.