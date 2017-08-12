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Курды оставили дату референдума о независимости неизменной вопреки просьбам США
Власти Иракского Курдистана отказались от переноса даты референдума о независимости несмотря на призыв Госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя курдов Хошияра Зебари.
" Дата осталась неизменной, 25 сентября, никаких изменений" , — сказал он.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани отложить референдум о независимости региона.
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