Курды оставили дату референдума о независимости неизменной вопреки просьбам США



Власти Иракского Курдистана отказались от переноса даты референдума о независимости несмотря на призыв Госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя курдов Хошияра Зебари.



" Дата осталась неизменной, 25 сентября, никаких изменений" , — сказал он.

