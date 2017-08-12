Главные события у вас в почте
Северная Корея призвала более 3 млн добровольцев на войну с США
Около 3,5 миллиона человек решили вступить в ряды вооруженных сил Северной Кореи, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету «Нодон синмун».
Как говорится в издании, такое большое число желающих воевать за свою страну связано с конфликтом КНДР и США после одобрения резолюции СБ ООН. Напомним, что в начале августа Штаты ужесточили санкции против Кореи.
В связи с этим только за три дня добровольцев насчитали более 3 миллионов. Среди них преобладают студенты и отставные военные.
"Народ поднимается во всей стране для того, чтобы дать десятикратный отпор США", — отмечается в сообщении местных СМИ.
Оставить комментарий