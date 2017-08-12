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Турция разъяснила ситуацию с вирусом Коксаки
Фото: AFP
Минздрав Турции прикладывает усилия для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в Анталье, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Анталье в Турции распространяется вирус Коксаки, поэтому условия в этом районе были признанными небезопасными для туристов. Были получены более 500 жалоб на ухудшение здоровья. Основные симптомы вируса Коксаки — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости. Все это сопровождается высокой температурой и головной болью.
«Минздравом Турции даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов. Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов», — говорится в сообщении.
В июле в клиники и больницы провинции Анталия с различными симптомами обратились 348 человек.
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