Сирийские военные десантировались в тыл ИГ* в Ракке, сообщил источник



Отряд сирийской армии успешно десантировался в ночь на субботу в тыл боевиков террористической группировки " Исламское государство" * на границе провинций Хомс и Ракка; в ходе спецоперации освобождены несколько поселений, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

" Сирийская армия и союзные силы успешно продвигаются в сирийской пустыне. Осуществлено ночное десантирование на 20 километров в тыл территории террористической группировки ИГ* к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. И продвинулись вглубь на 21 километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир" , — рассказал собеседник агентства.



По словам источника, бойцы сирийской армии также продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум, ликвидировав большое количество террористов и уничтожив три танка, 13 машин, оснащенных пулеметами, семь заминированных автомобилей, а также захватили два танка ИГ* и несколько единиц артиллерийских установок разного калибра.



* Террористическая группировка " Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

