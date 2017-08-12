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В Литве начали искать замену российскому ПО
Фото: Flickr / Mr.TinDC
Литовские специалисты по кибербезопасности ищут замену программному обеспечению, связанному с Россией, сообщает «Интерфакс».
Как заявил министр обороны Литвы Эдвинас Кярза, такое ПО оставляет лакуны, позволяющие взломать системы.
Сообщается, что речь идет о программном обеспечении, используемом в государственных ведомствах и на предприятиях.
Так, «Литовские железные дороги» используют систему навигации Klub-U, разработанную на Ижевском радиозаводе, относящемся к военно-промышленному комплексу России.
В департаменте полиции с 2006 года использовалось ПО для финансового учета на основе 1S: Imone. Оно было запрещено после того, как анализ показал, что программу можно использовать для шпионажа.
Ранее сообщалось, что в Литве обнаружили «российское» шпионское ПО на правительственных компьютерах.
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