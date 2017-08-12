В Литве начали искать замену российскому ПО

Литовские специалисты по кибербезопасности ищут замену программному обеспечению, связанному с Россией, сообщает «Интерфакс»

Как заявил министр обороны Литвы Эдвинас Кярза, такое ПО оставляет лакуны, позволяющие взломать системы.

Сообщается, что речь идет о программном обеспечении, используемом в государственных ведомствах и на предприятиях.

Так, «Литовские железные дороги» используют систему навигации Klub-U, разработанную на Ижевском радиозаводе, относящемся к военно-промышленному комплексу России.

В департаменте полиции с 2006 года использовалось ПО для финансового учета на основе 1S: Imone. Оно было запрещено после того, как анализ показал, что программу можно использовать для шпионажа.

Ранее сообщалось, что в Литве обнаружили «российское» шпионское ПО на правительственных компьютерах.