Вован и Лексус разыграли Михаила Саакашвили



Михаил Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство, либо им " мало не покажется". Угрозу Саакашвили высказал, как он предполагал, заместителю главы администрации украинского президента Петра Порошенко . В действительности же он общался по телефону с пранкерами Владимиром Красновым Алексеем Столяровым , известными как Вован и Лексус. За несколько минут беседы Саакашвили успел назвать президента Украины " олигархическим типажом" , а если его не пустят обратно, пообещал властям Украины устроить " все по полной программе".

С пранкерами Саакашвили общался из Венгрии, куда прилетел по уже недействующему паспорту. Накануне пограничная служба Украины пообещала, что отберет у политика документ, как только тот попытается въехать в страну, передает канал " Россия 24".