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Сирийская армия разбила крупнейший оплот ИГ в Хомсе
Правительственные войска САР вместе с союзными силами полностью освободили город Ас-Сухне, в котором были сосредоточен силы боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости.
«Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГ в провинции Хомс. На данный момент саперы осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики ИГ», — рассказал источник.
По словам источника, за несколько дней до окончательного штурма части сирийской армии взяли город в полное окружение.
Проправительственные силы заняли ряд высот недалеко от города и установили «огневой контроль» над ним. Российские ВКС обеспечивали продвижение проправительственных сил с воздуха.
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