Сирийская армия разбила крупнейший оплот ИГ в Хомсе

«Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГ в провинции Хомс. На данный момент саперы осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики ИГ», — рассказал источник.

По словам источника, за несколько дней до окончательного штурма части сирийской армии взяли город в полное окружение.

Проправительственные силы заняли ряд высот недалеко от города и установили «огневой контроль» над ним. Российские ВКС обеспечивали продвижение проправительственных сил с воздуха.