СМИ: В КНДР 3,5 млн человек намерены поступить на военную службу, чтобы сражаться против США

В Северной Корее почти 3,5 млн молодых людей и военных на пенсии обратились с прошением записать их в армию страны, чтобы бороться с США. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.



Отмечается, что за три дня поступило в общей сложности 3,475 млн обращений от студентов, молодых рабочих и вышедших на пенсию военнослужащих.



Только за 9 августа в провинции Хванхэ-Пукто 89 тыс. молодых людей обратились с просьбой призвать их на военную службу.





Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности страны к военному решению конфликта с Северной Кореей.