Эксперты: Трамп блефует с нападением на Северную Корею

Несмотря на воинственные заявления президента Дональда Трампа , США не готовы сегодня начать военную кампанию против КНДР.

Северокорейцы также ограничиваются лишь словами, считает военный аналитик, отставной генерал Марк Хертлинг. По его оценкам, с точки зрения логистики и доставки необходимых подкреплений Вашингтону потребуются недели или даже месяцы, чтобы обеспечить успех кампании против Пхеньяна.

В первую очередь с территории Южной Кореи должны быть эвакуированы тысячи американских гражданских лиц, работающих или связанных с военными объектами. Кроме того, Пентагону потребуется время для доставки в район предполагаемой операции дополнительных кораблей и подводных лодок с крылатыми ракетами, а также подключения авиации с военных баз в Японии и Гуаме.

" Некоторые силы уже на месте, но этого явно недостаточно, чтобы справиться с артиллерией Северной Кореи" , — цитирует CNN Хертлинга. По его мнению, на месте событий должны быть, по крайней мере, два авианосца.

Генерал полагает, что КНДР имеет тысячи артиллерийских орудий, в зоне досягаемости которых находится столица Южной Кореи. В первый же день конфликта могут погибнуть десятки тысяч людей. Необходимо несколько недель, чтобы справиться с многочисленными огневыми точками. Для осуществления операции " Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году США потребовалось около полугода подготовки, уточнил Хертлинг.