Главные события у вас в почте
Эксперты: Трамп блефует с нападением на Северную Корею
Несмотря на воинственные заявления президента Дональда Трампа, США не готовы сегодня начать военную кампанию против КНДР.
Северокорейцы также ограничиваются лишь словами, считает военный аналитик, отставной генерал Марк Хертлинг. По его оценкам, с точки зрения логистики и доставки необходимых подкреплений Вашингтону потребуются недели или даже месяцы, чтобы обеспечить успех кампании против Пхеньяна.
В первую очередь с территории Южной Кореи должны быть эвакуированы тысячи американских гражданских лиц, работающих или связанных с военными объектами. Кроме того, Пентагону потребуется время для доставки в район предполагаемой операции дополнительных кораблей и подводных лодок с крылатыми ракетами, а также подключения авиации с военных баз в Японии и Гуаме.
" Некоторые силы уже на месте, но этого явно недостаточно, чтобы справиться с артиллерией Северной Кореи" , — цитирует CNN Хертлинга. По его мнению, на месте событий должны быть, по крайней мере, два авианосца.
Генерал полагает, что КНДР имеет тысячи артиллерийских орудий, в зоне досягаемости которых находится столица Южной Кореи. В первый же день конфликта могут погибнуть десятки тысяч людей. Необходимо несколько недель, чтобы справиться с многочисленными огневыми точками. Для осуществления операции " Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году США потребовалось около полугода подготовки, уточнил Хертлинг.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини объявила о созыве 14 августа внеочередного заседания комитета ЕС по политике и безопасности для обсуждения ситуации вокруг КНДР. Это решение принято после переговоров Могерини с главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, а также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, говорится в коммюнике.
Оставить комментарий