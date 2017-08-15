Китай пообещал ответить на ужесточение США торговых мер

Власти КНР не собираются бездействовать, если США предпримут односторонние меры против Пекина под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Об этом заявило китайское министерство коммерции.

В ведомстве выразили надежду на то, что американский представитель на торговых переговорах проявит должное уважение к КНР и будет придерживаться объективной позиции. «В случае если Соединенные Штаты не будут принимать во внимание трезвые факты, проявят неуважение к правилам многосторонней торговли и прибегнут к мерам, подрывающим двусторонние (китайско-американские) торгово-экономические отношения, Китай не намерен наблюдать за этим сложа руки и обязательно предпримет все возможные ответные меры аналогичного характера», — цитирует ТАСС заявление министерства.

Как подчеркнули в ведомстве, правительство КНР «будет с решимостью защищать законные права китайской стороны».