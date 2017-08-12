Трамп и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на корейском полуострове

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщило Центральное телевидение КНР.

" Лидеры двух стран (в ходе телефонного разговора — ред.) обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове" , — сообщил телеканал.

Си Цзиньпин подчеркнул, что " у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова и сохранения мира и стабильности".