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Трамп и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на корейском полуострове

Главы США и КНР обсудили корейский вопрос
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщило Центральное телевидение КНР.
" Лидеры двух стран (в ходе телефонного разговора — ред.) обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове" , — сообщил телеканал.
Си Цзиньпин подчеркнул, что " у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова и сохранения мира и стабильности".
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