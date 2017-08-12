" Президент Республики Перу, Педро Пабло Кучински, объявляется врагом родины [Симона] Боливара из-за продолжающегося вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и желания подорвать исторически сложившиеся двусторонние отношения наших народов" , — говорится в заявлении.



Кроме того, ведомство отмечает, что правительство Венесуэлы продолжить укреплять отношения с перуанцами, " несмотря на действия элит, возглавляющих Перу".



Ранее МИД Перу принял решение выслать посла Венесуэлы из страны.