Главные события у вас в почте
МИД Венесуэлы объявил президента Перу "врагом народа"
Фото: © EPA/CRISTIAN HERNANDEZ
МИД Венесуэлы назвал президента Перу Педро Пабло Кучински " врагом народа". Об этом говорится в официальном заявлении министерства, которое приводит VTV.
" Президент Республики Перу, Педро Пабло Кучински, объявляется врагом родины [Симона] Боливара из-за продолжающегося вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и желания подорвать исторически сложившиеся двусторонние отношения наших народов" , — говорится в заявлении.
Кроме того, ведомство отмечает, что правительство Венесуэлы продолжить укреплять отношения с перуанцами, " несмотря на действия элит, возглавляющих Перу".
Ранее МИД Перу принял решение выслать посла Венесуэлы из страны.
Оставить комментарий