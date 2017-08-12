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Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме
В США у власти находится экстремистская элита, заявил глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Он назвал заявление американского президента Дональда Трампа о возможности военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле «безрассудным поступком», передает РИА «Новости» со ссылкой на VTV. «Это наивысшее проявление экстремизма», — сказал министр.
Напомним, Трамп сказал, что «военный вариант» и «военная операция» США в Венесуэле — это то, к чему Вашингтон может прибегнуть «при необходимости». Однако официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военное ведомство США пока не получало указаний о подготовке военных действий в отношении Венесуэлы.
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