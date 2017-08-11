В США телеведущая призвала к военному перевороту против Трампа

Американская телеведущая Челси Хэндлер призвала генералов к военному перевороту против президента США Дональда Трампа . Об этом она написала в своем твиттере.

"Для всех генералов, окружающих нашего главного идиота (idiot-in-chief), чем дольше вы будете ждать, чтобы cнять его, тем более негативным будет ваше имя для истории", — написала она.