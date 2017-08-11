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В США телеведущая призвала к военному перевороту против Трампа

В США призвали к военному перевороту против Трампа
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Американская телеведущая Челси Хэндлер призвала генералов к военному перевороту против президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в своем твиттере.
"Для всех генералов, окружающих нашего главного идиота (idiot-in-chief), чем дольше вы будете ждать, чтобы cнять его, тем более негативным будет ваше имя для истории", — написала она.
Ранее ведущая новогодних выпусков телеканала CNN и актриса комедийного жанра Кэти Гриффин в твиттере извинилась за снимки, на которых она позировала с муляжом отсеченной головы президента США Дональда Трампа.
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