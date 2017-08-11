Обама возвращается на политическую арену

Бывший президент США Барак Обама вернется в американскую политику этой осенью, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на собственные источники.

Как утверждают авторы материала, бывший лидер США вернется, чтобы помочь соратникам по Демократической партии , однако его возвращение будет напоминать «деликатный танец». Это связано с тем, что демократы не против возвращения Обамы в «игру», однако намерены не допустить его превращения в лицо Демократической партии.

По данным источников, Обама согласует со своими помощниками план возвращения уже в ближайшие недели. Близкие к окружению бывшего президента люди сообщают, что Обама, скорее всего, будет играть очень значительную роль в восстановлении Демократической партии после того репутационного удара, который им нанесли президентские выборы.