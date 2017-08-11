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Обама возвращается на политическую арену
Бывший президент США Барак Обама вернется в американскую политику этой осенью, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на собственные источники.
Как утверждают авторы материала, бывший лидер США вернется, чтобы помочь соратникам по Демократической партии, однако его возвращение будет напоминать «деликатный танец». Это связано с тем, что демократы не против возвращения Обамы в «игру», однако намерены не допустить его превращения в лицо Демократической партии.
По данным источников, Обама согласует со своими помощниками план возвращения уже в ближайшие недели. Близкие к окружению бывшего президента люди сообщают, что Обама, скорее всего, будет играть очень значительную роль в восстановлении Демократической партии после того репутационного удара, который им нанесли президентские выборы.
Ранее стало известно, что Обама и его соратники продвигают на пост президента США экс-губернатора штата Массачусетс Деваля Патрика. Кандидату 60 лет, ранее он занимал пост помощника генпрокурора США, затем стал работать в корпорации Coca-Cola Company, получив должность вице-президента. В 2007 году стал первым афроамериканцем, возглавившим штат Массачусетс.
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