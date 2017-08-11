Власти Гуама готовят жителей острова к ядерной атаке КНДР

Ряд рекомендации для жителей на случай ядерного удара со стороны Северной Кореи опубликовало Управление Национальной Безопасности острова Гуам.

Как сообщают СМИ, власти рекомендуют гражданам сохранять спокойствие и готовить необходимый набор продуктов. Данная памятка размещена на сайте вышеназванного ведомства.

В списке рекомендаций присутствуют практические советы. Например, не смотреть на вспышку или ядерный гриб. А также — спрятаться позади чего-либо, что могло бы защитить от радиоактивных волн и снять одежду, чтобы помешать радиации распространяться.

Стоит напомнить, что Пхеньян пригрозил нанести ракетный удар по военной базе США, расположенной на острове Гуам в Тихом океане.