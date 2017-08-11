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ЕС проведет внеочередное заседание комитета по безопасности из-за ситуации с КНДР
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини анонсировала заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.
«Вслед за переговорами в Маниле на полях саммита АСЕАН … Федерика Могерини приняла решение о созыве внеочередного заседания комитета по политике и безопасности ЕС 14 августа в понедельник для обсуждения последующих шагов относительно ситуации в КНДР», — говорится в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ответить «огнем и яростью» на любые существенные угрозы КНДР в отношении США. КНДР в свою очередь заявила, что разработает план удара по американской базе на острове Гуам. 10 августа Трамп допустил, что его слова в отношении Северной Кореи были недостаточно жесткими.
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