ЕС проведет внеочередное заседание комитета по безопасности из-за ситуации с КНДР

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини анонсировала заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

«Вслед за переговорами в Маниле на полях саммита АСЕАН … Федерика Могерини приняла решение о созыве внеочередного заседания комитета по политике и безопасности ЕС 14 августа в понедельник для обсуждения последующих шагов относительно ситуации в КНДР», — говорится в заявлении.