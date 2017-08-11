В Сети высмеяли ковер в Государственной думе



Подписчики американского форума Reddit высмеяли ковёр в Государственной думе . Интернет-пользователи предположили, что дизайнер «перебрал с водкой». Обсуждение снимка можно прочесть на сайте форума.

«Коридор после слишком большого количества водки», — подписал снимок автор публикации.





На фото изображен один из коридоров российского парламента, на котором как основная дорожка, так и дорожка для людей с ограниченными возможностями устелена одинаковыми коврами. Один из участников форума написал, что «этот ковёр просто кричит о том, что это в России». Впервые снимок был опубликован главным редактором « Афиши Daily Екатериной Дементьевой в её аккаунте в Facebook.

В комментариях к публикации юзеры написали, что лестница для колясочников похожа на четвёртое измерение или ленту мёбиуса. Подписчики также назвали модернизированную лестницу «гипернормализацией». Один из пользователей заявил, что не видел ничего страшнее в своей жизни.