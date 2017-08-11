Главные события у вас в почте
Главные события пятницы
Системы ПВО России приведены в состояние повышенной готовности
Сенатор Виктор Озеров заявил, что системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности из-за обострения отношений между КНДР и США. Об этом сообщает РИА Новости.
Анталию признали опасной для россиян
Роспотребнадзор признал условия в районе залива Анталья небезопасными для туристов и согласовал это решение с МИД России. Об этом сообщает источник «Интерфакса».
Порошенко пойдет на второй срок
Президент Украины Петр Порошенко планирует переизбираться на второй срок. В ходе предвыборной кампании он будет использовать лозунг о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщили источники, близкие к главе государства, передает в пятницу, 11 августа, «Украинская правда».
В России изменят сроки оформления и выдачи загранпаспортов
Министерство внутренних дел России разрабатывает поправки в законодательство, при которых изменится срок ожидания загранпаспорта. Уведомление о начале разработки опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Названы сроки запуска поезда в объезд Украины
РИА Новости
В РЖД сообщили, что завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины и к концу осени 2017 года планируют открыть движение поездов на этой линии.
Суд обязал Навального удалить порочащий Усманова фильм
скриншот Youtube
Как сообщает корреспондент РЕН ТВ, суд обязал оппозиционера Алексея Навального удалить фильм, порочащий честь бизнесмена Алишера Усманова.
Банки «рисуют» деньги: раскрыт новый финансовый обман
РИА Новости
Банк России проверил кредитные организации и раскрыл схему, позволяющую им получать свободные деньги, об этом пишет Finanz.
В Европе заканчивается масло
ООН сигнализирует о росте цен на продовольствие, в том числе на сливочное масло. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, глобальные цены на молочные продукты растут третий месяц подряд и достигли рекордного уровня по итогам июля.
Украинскую армию оденут в жупаны
Власти Украины решили переобмундировать состав вооруженных сил, сообщает украинский портал Ukrainian Military Page.
РЖД Центральный банк России ЕС МИД Еще 3 тега
Оставить комментарий