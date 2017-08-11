

Представитель одного из крупнейших мотоклубов Турции Anatolian Tigers (" Анатолийские тигры") Альпер Караташ считает, что причиной атаки на байкеров стала дружба с " Ночными волками". Об этом он рассказал в интервью Sputnik Турция.

Ранее стало известно, что на несколько центров " тигров" напали байкеры из турецких филиалов крупного американского клуба Hells Angels (" Ангелы ада"). Двое мотоциклистов получили ранения.



Караташ отметил, что Hells Angels стали организовывать провокации и " акции устрашения" после того, как " тигры" наладили тесный дружеский контакт с " Ночными волками". В частности, " ангелов" возмутило то, что российские байкеры пригласили турецких коллег принять участие в своем мотошоу в Севастополе.



" Этой атакой Hells Angels пытались нанести удар по дружбе между турецкими и российскими мотоклубами" , — подчеркнул он.



По словам Караташа, среди " ангелов" есть байкеры, с которыми у Anatolian Tigers многолетние хорошие отношения. При этом серьезных разногласий между клубами раньше никогда не возникало, а мелкие, по словам байкера, удавалось уладить мирным путем.



Представитель Anatolian Tigers подчеркнул, что нападение никак не повлияет на отношения клуба с российскими мотоциклистами.



" Несмотря ни на что, мы примем участие в запланированных мероприятиях в Севастополе, наша дружба с российскими " Ночными волками" останется неизменной" , — заявил Карташ, добавив, что в случае повторных атак байкеры будут защищаться и бороться за свои права



Ранее глава Всероссийского мотоклуба " Ночные Волки" Александр Хирург Залдостанов в своем аккаунте Facebook сообщил о письме, полученном от представителей Anatolian Tigers. В нем отмечалось, что нападение на клуб было " спланированной, специально подготовленной провокацией".



Также байкеры сообщили, что злоумышленники намеревались втянуть " тигров" в вооруженную " разборку" , а затем распространить фейковую информацию о том, что Anatolian Tigers и " Ночные волки" замешаны в криминальной деятельности и тем самым помешать намеченным мероприятиям в Севастополе.