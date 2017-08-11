Киев выразил протест из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

МИД Украины направил ноту протеста в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением движения судов в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста», — говорится в сообщении.

В ведомстве также выразили обеспокоенность из-за «негативного влияния, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации через пролив».

Отмечается, что соответствующая «нота протеста была направлена ​​российской стороне».

Ранее сообщалось, что ограничения судоходства, действовавшие в Керчь-Еникальском канале 9 августа, сняты.

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что Россия «обрекла Украину на изоляцию», начав строительство моста через Керченский пролив.