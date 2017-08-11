Главные события у вас в почте
Киев выразил протест из-за ограничения судоходства в Керченском проливе
МИД Украины направил ноту протеста в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением движения судов в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.
«МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста», — говорится в сообщении.
В ведомстве также выразили обеспокоенность из-за «негативного влияния, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации через пролив».
Отмечается, что соответствующая «нота протеста была направлена российской стороне».
Ранее сообщалось, что ограничения судоходства, действовавшие в Керчь-Еникальском канале 9 августа, сняты.
Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что Россия «обрекла Украину на изоляцию», начав строительство моста через Керченский пролив.
Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк отмечал, что Киев намерен оспорить в суде введение Россией ограничений по судоходству в Керченском проливе из-за строительства моста.
Оставить комментарий