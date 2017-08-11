Лавров оценил риск войны между США и КНДР

Риск военного столкновения США и Северной Кореи высок. Об этом говорят зашкаливающая риторика и прямые угрозы применения силы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , выступая перед участниками форума «Территория смыслов в Клязьме».

Между тем, по его мнению, задача избежать противостояние стоит именно перед Вашингтоном.

"Я считаю, что когда доходит фактически до драки, то первым должен сделать шаг от опасной черты тот, кто сильнее и умнее", — цитирует Лаврова «Россия 24».

При этом глава МИД подчеркнул, что Москва не приемлет ядерной Северной Кореи.