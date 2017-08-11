Лукашенко намерен выявить каждого тунеядца в Белоруссии



Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает, что после выхода обновленного декрета о тунеядцах местным органам власти будут даны самые широкие полномочия для выявления каждого безработного. Об этом в пятницу он заявил во время ознакомления с социально-экономическим развитием Бреста, сообщает пресс-служба главы государства.

Многие белорусы посчитали президентский декрет, изданный два года назад, несправедливым, отказались платить сбор, предусмотренный документом, и вышли на массовые акции протеста, которые проходили с февраля по май в Минске и ряде областных центров республики.



" Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы, — и пошел работать. И пусть на меня не обижаются" , — сказал Лукашенко, отметив, что " местным органам власти будут даны самые широкие полномочия".





По его словам, людей надо " приучить к труду, нельзя создавать класс безработных". " Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, поэтому их надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать. Специфическими методами будем заставлять" , — отметил Лукашенко.



Декрет президента, появившийся в апреле 2015 года, устанавливает обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (около $200). По мнению правозащитников, документ, по сути, вводит практику принудительного труда под угрозой наказания, что нарушает статьи конституции. Лукашенко в начале августа заявил, что не будет отменять декрет. При этом к 1 октября должен появиться его обновленный вариант.