Высылка дипломатов: чем США ответят России

Слова госсекретаря Тиллерсона о том, что США ответят на российские контрсанкционные меры до 1 сентября, начинают обретать форму. В СМИ поступила информация о том, что ответной мерой на высылку из России 755 американских дипломатов может стать закрытие одного из генконсульств России на территории США.



Власти США могут потребовать от официальной Москвы закрытия одного из генконсульств России на территории страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник. Эта мера укладывается в логику «зеркальных» действий МИДов двух стран. У США в России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. У России же их четыре: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Таким образом Вашингтон может ответить на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата дипмиссии США в России и арест ряда объектов недвижимости.

США обдумывают ответ Москве на введенные ею санкции и дадут его до 1 сентября.





Такое заявление накануне сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон . При этом на тот момент, по словам дипломата, в Вашингтоне еще не было уверенности насчет того, какими именно будут ответные меры. Напомним, что в конце июля Москва приняла решение о сокращении числа американских дипломатов в России на 755 человек. Эта мера стала ответной реакций на принятие в США нового закона, ужесточающего антироссийские санкции и закрепляющего их в статусе закона.

Об ответных мерах на решение российского МИД в США заговорили практически сразу. Еще до вступления этого решения в силу посольство США в Москве заявило, что сокращение штата сотрудников американских дипломатических представительств в России может снизить интенсивность работы консульств, в частности — в плане предоставления виз россиянам.



«Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — сообщила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.





6 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу на полях АСЕАН в Маниле. В ходе продолжительной встречи Тиллерсона интересовали в первую очередь подробности тех решений, которые были приняты правительством России в ответ на подписанный Дональдом Трампом закон, включающий расширение антироссийских санкций США.

«Мы эти разъяснения дали», — сообщил после встречи глава российского МИДа. По словам Лаврова, принятый в США закон об ужесточении санкций «нанес мощный удар по будущему российско-американских отношений».



Согласно заявлению министра, Москва и впредь «будет отвечать на недружественные шаги, однако готова к нормализации диалога».





Президент России Владимир Путин считает избранную ответную меру достаточно болезненной для Вашингтона. «Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно», — пояснил президент РФ в интервью «России 1».

По словам российского лидера, такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона «предприняла ничем не спровоцированный… шаг по ухудшению российско-американских отношений». Путин также ответил на вопрос о других возможных вариантах ответа на расширение Вашингтоном антироссийских санкций.





«У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза , со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой», — сообщил Путин. Он особо отметил, что в связи с этим сейчас главное — понять, нужно ли вводить какие-то еще ответные меры.

Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает эту меру болезненной. Выступая перед репортерами в своем гольф-клубе в Нью-Джерси



Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что он выслал американских дипломатов из России.



«Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить [расходы на] заработную плату. Я очень благодарен, что он выслал большое количество людей, потому что теперь у нас меньше расходов», — сказал он. Телеканал CNBC при этом отмечает, что каким образом сокращение американской дипмиссии в России поможет Вашингтону сократить расходы на них — не ясно.



Трамп судя по всему пытается сохранять дружелюбный тон в отношении России несмотря ни на что. После подписания закона, из-за которого Россия приняла решение о высылке американских дипломатов, Трамп предпочел обвинить в этом конгресс. «Наши отношения с Россией находятся на опасно низком уровне. Можете благодарить конгресс, тех же людей, которые даже не могут обеспечить нам медицинское страхование», — писал Трамп в своем твиттере.