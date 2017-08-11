Киев увеличил выплаты воюющим в Донбассе военным



Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении денежных выплат военнослужащим, которые проходят службу в зоне АТО (антитеррористической операцией Киев называет военные действия в Донбассе). Об этом рассказал пресс-секретарь военного ведомства Максим Праута, передает в пятницу, 11 августа, «Апостроф».

Личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится на первой линии обороны, выплаты увеличены до 10 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей) в месяц, на второй линии — до 4,5 тысячи гривен (10,5 тысячи рублей).





В конце марта президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, выполняющим боевые задачи в Донбассе. Сумма вознаграждения для военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на линии соприкосновения, была тогда увеличена до 7,5 тысячи гривен (около 15,5 тысячи рублей).