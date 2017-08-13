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США заявили о ликвидации главаря ИГ при авиаударе в Афганистане

США заявили о ликвидации главаря ИГ в Афганистане
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При авиаударе в провинции Кунар на востоке Афганистана ликвидирован главарь региональной ячейки террористической группировки «Исламское государство»* Абдул Рахман.
Об этом говорится в сообщении действующей в Афганистане миссии НАТО «Решительная поддержка».

«Ликвидация Абдула Рахмана наносит еще один удар руководству организации «ИГ-Хорасан», — заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон.
Ранее сообщалось, что в Турции арестованы три палача ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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