США заявили о ликвидации главаря ИГ при авиаударе в Афганистане

RT на русском

Фото: RT на русском



При авиаударе в провинции Кунар на востоке Афганистана ликвидирован главарь региональной ячейки террористической группировки «Исламское государство» * Абдул Рахман.



Об этом говорится в сообщении действующей в Афганистане миссии НАТО «Решительная поддержка».

U. S and Afghan Forces have confirmed the death of Kunar provincial Islamic State of Iraq and Syria-Khorasan (ISIS-K) emir, Abdul Rahman. pic.twitter.com/gKyP7kNKKx— USForces Afghanistan (@USFOR_A) 13 августа 2017 г.





«Ликвидация Абдула Рахмана наносит еще один удар руководству организации «ИГ-Хорасан», — заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон.



Ранее сообщалось, что в Турции арестованы три палача ИГ.



* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.