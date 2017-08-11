Обзор зарубежных СМИ: Украинцев продавали в рабство в Великобританию

Почему китайцам запретили обсуждать Путина в соцсетях

В Китае интернет-пользователи обратили внимание на то, что во время встречи G20 в Гамбурге в социальной сети «Вэйбо» невозможно было прокомментировать любой популярный пост, где упоминался российский президент Владимир Путин. Как пишет Carnegie Moscow Center , пользователь при этом сталкивался с блокировкой.

Запрет на комментарии касался не всех постов с упоминанием российского президента. Главным было не содержание (оно могло быть совершенно нейтральным и безобидным), а популярность самого публикатора. Многие посчитали, что Путин стал первым зарубежным лидером, который получил право быть защищенным от критики в китайском интернете. Однако издание напоминает, что Путин для китайской аудитории герой безусловно положительный, в соцсетях есть несколько пабликов китайских фанатов президента РФ. Судя по всему, считает автор статьи, действия китайских цензоров были направлены на то, чтобы не привлекать внимание аудитории к теме российско-американских переговоров на саммите. Об этом не писали даже ведущие китайские СМИ. Дело в том, что некоторые китайцы видят в нынешних конфликтных отношениях России с Западом опасность для Китая.

Новая паранойя о вторжении России на Украину

Военные учения «Запад-2017», которые пройдут в сентябре в России и Белоруссии, уже привлекли внимание на Западе, пишет The National Interest . Выдвигаются гипотезы, что российские войска останутся в Белоруссии после учений, «чтобы предоставить Москве передовую базу в Европе». Также есть мнение, что Россия собирается «оккупировать Белоруссию в качестве прелюдии ко вторжению на Украину с севера».

Автор статьи выразил уверенность, что «Запад-2017» проводятся не для какого-либо вторжения. С политической точки зрения учения «Запад-2017» проводятся, чтобы сдержать Запад, показав готовность России к любым агрессивным действиям НАТО или отдельных стран-членов альянса. Они пройдут так же, как прошлые стратегические оперативные учения России, говорится в статье. Во время их проведения российские и западные СМИ будут расхваливать мощь российских военных сил. После чего российские военные вернутся на свои базы на собственной территории.

В Литве обезврежена международная сеть по «продаже» украинцев

Литовские пограничники с зарубежными коллегами раскрыли международную сеть торговли людьми. В ходе расследования установлено, что приехавших в Литву украинцев собирались вывозить для принудительного труда в Великобриатнию, пишет Delfi

Так, в Шяуляйском и Мажейкском районах задержали трех граждан Литвы и одного гражданина Украины. При обысках их жилья были найдены девять нелегально доставленных граждан Украины. По данным пограничников, этих украинцев планировалось незаконно вывезти за рубеж, а также использовать для принудительного физического труда в рабских условиях.

Как на Украине пилят «Стену»

За три года на украино-российской границе возвели всего 300 километров защитных сооружений в рамках проекта «Стена», то есть 15% от запланированного. Как пишет «Обозреватель» , реализация проекта столкнулась с рядом сложностей, среди которых сомнительность самой задумки, масштабная коррупция, недавно вскрытая правоохранителями, а также трудности с финансированием.

Так, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении семи лицам, которых недавно задержали в рамках расследования растраты бюджетных средств, выделенных на «Стену». Попались на «распиле» денег чиновники разного ранга, а также руководители фирм, причастных к строительству. Пока речь идет о хищении 17 млн гривен. Скандал вокруг разворовывания бюджетных средств возвращает к главному вопросу: целесообразна ли сама концепция «Стены». Уточнятся, что срок окончания проекта уже собираются перенести на 2020 год.

Скучающие миллионеры едут на Северный полюс

Путешествие без посредников на Северный полюс в настоящее время предлагают только два туристических агентства в мире. Чтобы попасть в такой тур, главное — количество денег на вашем банковском счете. Как пишет Reflex , всех состоятельных граждан атомный ледокол безопасно и комфортно может доставить в конец света.

Оба турагентства, которые продают путевки на полюс (российское и американское), отправляют туда своих клиентов на ледоколе «Ямал». Его предоставляет Мурманское морское пароходство. Издание пишет, что на ледоколе собирается состоятельная публика. «Я здесь — уже в пятый раз. Я побывал уже везде, но это путешествие нравится мне больше всего», — заявил корреспонденту миллиардер из Англии.