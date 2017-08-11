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ТК «Звезда»

Военные США приступили к строительству базы ВМС на Украине

США приступили к строительству базы ВМС на Украине
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Американские военные начали строительство оперативного центра на Очаковской военно-морской базе ВМС Украины. Строительные части ВМС США приступили к строительству оперативного центра для украинских войск в Очакове, сообщает официальный сайт Военно-морских сил. Закладка фундамента состоялась еще 25 июля на Очаковской военно-морской базе ВМС Украины. Строительство ведется по линии военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами своим союзникам. Это улучшит обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны, а также укрепит отношения и увеличит возможности двусторонней подготовки, — заявил лейтенант ВМС США Джейсон Макги, ответственный за строительство центра. Всего на территории базы будет появится три объекта, это вышеупомянутый оперативный центр, ремонтная мастерская для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру базы. Предполагается, что впоследствии центр будет применяться военнослужащими Украины для проведения военно-морских и общевойсковых учений.
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