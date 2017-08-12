Сирийские войска десантировались в тыл ИГИЛ* в Хомсе и Ракке

Отряды сирийской армии произвели успешное десантирование в тыл боевиков запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ на территории провинций Хомс и Ракка, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из числа сирийских военных.

Операция по заброске сил армии САР и союзных отрядов прошла ночью. Деcант забросили на 20 км в тыл террористов к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. После десантирования солдаты прошли вглубь еще на 21 км и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир.

Также стало известно, что правительственные войска Сирии полностью освободили город Ас-Сухне, уничтожив там укрепления боевиков, одну из последних их точек опоры в провинции Хомс. Сейчас саперы ведут осмотр города на предмет мин и взрывчатки, которые игиловцы традиционно оставляют на своих позициях, перед тем как покинуть их.

* ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.