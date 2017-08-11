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Российская Газета

Австралия пообещала помощь США в случае атаки КНДР

В Австралии пообещал помочь США в случае атаки со стороны КНДР
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Премьер-министр Австралии заявил, что его страна окажет помощь Соединенным Штатам в случае военного конфликта между КНДР и США.
"У Вашингтона нет более близкого союзника, чем Австралия", — подчеркнул Малколм Тернбулл. Минувшей ночью он по телефону обсудил ситуацию вокруг Корейского полуострова с вице-президентом США Майклом Пенсом.
Тернбулл уточнил, что форма участия Австралии в возможном конфликте США и КНДР «будет зависеть от обстоятельств и консультаций с союзниками», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Австралии Джули Бишоп заявила, что политика ее страны в отношении Северной Кореи остается неизменной. По словам министра, Австралия будет «продолжать оказывать максимальное дипломатическое и экономическое давление» на Пхеньян.
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ИТАР-ТАСС
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Джули Бишоп Майкл Пенс
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