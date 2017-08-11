Австралия пообещала помощь США в случае атаки КНДР

Премьер-министр Австралии заявил, что его страна окажет помощь Соединенным Штатам в случае военного конфликта между КНДР и США.

"У Вашингтона нет более близкого союзника, чем Австралия", — подчеркнул Малколм Тернбулл. Минувшей ночью он по телефону обсудил ситуацию вокруг Корейского полуострова с вице-президентом США Майклом Пенсом

Тернбулл уточнил, что форма участия Австралии в возможном конфликте США и КНДР «будет зависеть от обстоятельств и консультаций с союзниками», передает ТАСС