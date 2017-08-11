Северокореец ночью переплыл по морю в Южную Корею

Житель Северной Кореи в ночь на пятницу переплыл по морю в Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, молодой мужчина был спасен в 01:00 у острова Кедондо. Другие подробности предполагаемого побега пока не приводятся.

В июле стало известно о бегстве в Южную Корею на небольшом баркасе пятерых северокорейцев. Это произошло в том же районе Желтого моря, где проходит спорная разграничительная линия между странами.

Пхеньян в таких случаях обычно обвиняет Сеул в похищениях граждан КНДР.