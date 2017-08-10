

Украина намерена в суде добиваться возврата 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных страной на проведение песенного конкурса " Евровидение-2017" в Киеве, — правительство страны одобрило закупку юридических услуг для представления интересов в судебных инстанциях, следует из распоряжения, обнародованного на сайте кабмина

Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение " Евровидения-2017". Украинские организаторы конкурса посчитали это решение несправедливым и заявили о намерении добиваться отмены данного решения.



Согласно распоряжению от 9 августа, которое обнародовано на сайте правительства, кабмин разрешил закупку по переговорной процедуре юридических услуг для защиты интересов Украины в деле об иске страны к компании " Euronews SA".





" Правительство принимает меры для возвращения средств финансовой гарантии для проведения песенного конкурса " Евровидение-2017" в государственный бюджет Украины… Решение позволит минюсту осуществить в 2017 году закупку соответствующих юридических услуг по переговорной процедуре" , — говорится в сообщении.

Данное решение позволит минюсту Украины " закупить за государственные средства услуги юридических советников, примирителей, специалистов, экспертов, в том числе иностранных, имеющих необходимые знания и опыт для осуществления мероприятий по защите прав и интересов Украины во время рассмотрения указанного дела в суде первой инстанции кантона Женевы в Швейцарии".





Соорганизатор конкурса на Украине Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ранее обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством. Телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что арест средств может быть связан с претензиями телеканала Euronews к НОТУ.