В Китае обвинили США в грубом нарушении своего суверенитета



Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в грубом нарушении своего суверенитета после того, как американский эсминец " Джон С. Маккейн" приблизился к спорным островам Спратли в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом в четверг заявили в МИД Китая.

" Нарушение суверенитета"



В четверг в Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что американский военный корабль прошел недалеко от островов Спратли, выполняя " операцию свободы судоходства". Китайские дипломаты назвали действия США являются грубым нарушением как суверенитета Китая, так и международного права. В китайском дипломатическом учреждении отметили, что " провокации США" приведут лишь к тому, что КНР будет принимать меры для защиты своей территории.



Кроме того, китайский МИД обвинил Вашингтон в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что совместные усилия КНР и стран АСЕАН позволили снизить градус напряженности, а действия США ведут лишь к " беспорядку и милитаризации Южно-Китайского моря".





Реагируя на информацию от коллег из внешнеполитического ведомства, в Минобороны КНР отметили что подобные действия американских военных " наносят серьезный ущерб двустороннему стратегическому доверию".

Кроме того, в Минобороны КНР призвали США отказаться от подобных провокаций, в противном случае, как отметили военные, китайская армия будет лишь усиливать свой потенциал для защиты своих границ.



Это не первый подобный случай во взаимоотношениях КНР и США. В конце августа китайский истребитель перехватил самолет американских ВМС в небе над Южно-Китайским морем. А в начале июля эсминец США вошел в акваторию спорных островов Сиша, которые Пекин также считает своими. Тогда МИД КНР тоже обвинил американские власти в нарушении суверенитета, заявив, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.



Море преткновения



Южно-Китайское море является одним из очагов напряженности в мире. На акваторию этого моря в разной степени претендуют сразу шесть государств: КНР, Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам и Тайвань.



Пекин заявляет свои претензии на архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые претендуют и другие государства региона. КНР считает, что ее действия на территории этих островов и в прилегающих водах полностью законна и подпадает под суверенитет Китая, а любые попытки приближения к этим островам рассматриваются китайскими властями как провокация.