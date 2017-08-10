Избитая в Турции российская туристка рассказала свою версию произошедшего



Администрация турецкого отеля Kirman Arycanda De Luxe лжёт, когда заявляет, что конфликт между россиянкой и местными фотографами произошёл за территорией гостиницы. Об этом заявила сама пострадавшая Мария Сюткина в интервью телеканалу «Звезда»

«Совершенно наглая ложь. Это происходило четко на их территории, на лужайке, которая граничит с бассейном, в котором и было мое семейство. С другой стороны оно граничит с футбольным полем», — заявила Сюткина.



Сюткина добавила, что администрация гостиницы оказывала на неё давление, чтобы пострадавшая отказалась от своих показаний. Женщина также прокомментировала слова владельца фотостудии Рамазана Энхоша, заявившего, что россиянку «не тронули и пальцем».

Сюткина в очередной раз подтвердила, что фотографы били её головой о клумбу и таскали за волосы.



Инцидент произошёл 30 июля в Анталье. О происшествии пострадавшая россиянка написала 7 августа в своём аккаунте в Facebook. 10 августа в администрации гостиницы заявили, что конфликт произошёл за территорией отеля.