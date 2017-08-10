Кабаны продырявили украинскую стену на границе с Россией

Стену, возводимую правительством Украины на границе с Россией, в некоторых местах уже подрыли и продырявили кабаны. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Как рассказал журналистам глава поселка Казачья Лопань в Харьковской области Вячеслав Задоренко, рядом с населенным пунктом находится образцово-показательный участок сооружения, куда привозят для демонстрации политиков и представителей СМИ. «А если пройтись немного в сторону Золочева — нет уже ни рва, ни забора: проезжай, кто хочет. Да и у нас сетка не в лучшем виде, кое-где ее продырявили и подрыли кабаны», — объяснил Задоренко.

Как отмечает издание, сооружение представляет собой забор с сеткой.

7 августа сообщалось, что Киев намерен потратить в 2017 году на возведение стены на границе с Россией около 500 миллионов гривен (более одного миллиарда рублей). Как сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал , в ходе работ уже обустроено 274 километра противотанковых рвов, 47 километров контрольно-следовых полос, 84 километра ограждений, почти 180 километров рокадных дорог.

В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение на восточных границах страны выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.