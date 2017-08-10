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Украинцы много тратят, потому что много едят, считает министр соцполитики
Фото: AP Photo
Украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
В эфире "112 Украина" , отвечая на вопрос, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%, министр выразил мнение, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.
" Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы — 50%, тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе" , — сказал Рева.
По его словам, " немцы едят немного по-другому". " У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми" , — отметил министр.
На Украине с 1 июля отменено государственное регулирование цен на продукты питания. Цель нововведения — снизить давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что нововведение выгодно для предпринимателей. При этом отдельные эксперты считают, что оно может спровоцировать рост цен на продукты из-за чего пострадают простые граждане.
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